A remuneração de Marketing in United States na Procter & Gamble varia de $90K por year para B1 a $184K por year para B3. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $135K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Procter & Gamble. Última atualização: 9/28/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
B1
$90K
$85K
$0
$5K
B2
$125K
$120K
$625
$4.4K
B3
$184K
$154K
$6.6K
$23.9K
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***