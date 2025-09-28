A remuneração de Analista de Dados in United States na Procter & Gamble varia de $112K por year para B1 a $130K por year para B2. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $105K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Procter & Gamble. Última atualização: 9/28/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
B1
$112K
$102K
$5K
$5K
B2
$130K
$125K
$0
$5K
B3
$ --
$ --
$ --
$ --
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
