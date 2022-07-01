ProArch Salários

Diretório de Empresas
O salário da ProArch varia de $4,350 em remuneração total por ano para Analista de Dados na faixa mais baixa a $54,026 para Gerente de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da ProArch. Última atualização: 10/21/2025

Analista de Dados
$4.4K
Cientista de Dados
$18.2K
Gerente de Produto
$54K

Engenheiro de Software
$18.8K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na ProArch é Gerente de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $54,026. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na ProArch é $18,512.

