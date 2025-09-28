Diretório de Empresas
Printify
Printify Gerente de Produto Salários

O pacote de remuneração in Netherlands mediano de Gerente de Produto na Printify totaliza €83.3K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Printify. Última atualização: 9/28/2025

Pacote Mediano
company icon
Printify
Growth Product Manager
Amsterdam, NH, Netherlands
Total por ano
€83.3K
Nível
-
Salário base
€80.8K
Stock (/yr)
€2.5K
Bônus
€0
Anos na empresa
2 Anos
Anos de exp
7 Anos
Quais são os níveis de carreira na Printify?

€142K

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Produto na Printify in Netherlands é uma remuneração total anual de €191,459. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Printify para a função de Gerente de Produto in Netherlands é €79,058.

Outros Recursos