Diretório de Empresas
Prime Health Services
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

Prime Health Services Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Engenheiro de Software na Prime Health Services totaliza $74K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Prime Health Services. Última atualização: 9/28/2025

Pacote Mediano
company icon
Prime Health Services
Web Developer
Nashville, TN
Total por ano
$74K
Nível
L2
Salário base
$74K
Stock (/yr)
$0
Bônus
$0
Anos na empresa
3 Anos
Anos de exp
3 Anos
Quais são os níveis de carreira na Prime Health Services?

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas
Salários de Estágio

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Engenheiro de Software ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Prime Health Services in United States é uma remuneração total anual de $91,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Prime Health Services para a função de Engenheiro de Software in United States é $74,000.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Prime Health Services

Empresas Relacionadas

  • LinkedIn
  • Uber
  • Square
  • Airbnb
  • Dropbox
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos