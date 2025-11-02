Diretório de Empresas
Prima
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

Prima Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in Italy mediano de Engenheiro de Software na Prima totaliza €47.6K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Prima. Última atualização: 11/2/2025

Pacote Mediano
company icon
Prima
Software Engineer
hidden
Total por ano
€47.6K
Nível
L3
Salário base
€47.6K
Stock (/yr)
€0
Bônus
€0
Anos na empresa
2-4 Anos
Anos de exp
5-10 Anos
Quais são os níveis de carreira na Prima?
Block logo
+€50.6K
Robinhood logo
+€77.7K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
Don't get lowballed
Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas
Salários de Estágio

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Engenheiro de Software ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Prima in Italy é uma remuneração total anual de €59,292. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Prima para a função de Engenheiro de Software in Italy é €47,578.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Prima

Empresas Relacionadas

  • Square
  • LinkedIn
  • DoorDash
  • SoFi
  • Intuit
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos