Preqin Engenheiro de Software Salários em Greater London Area

O pacote de remuneração in Greater London Area mediano de Engenheiro de Software na Preqin totaliza £88.5K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Preqin. Última atualização: 10/1/2025

Pacote Mediano
company icon
Preqin
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Total por ano
£88.5K
Nível
-
Salário base
£88.5K
Stock (/yr)
£0
Bônus
£0
Anos na empresa
1 Ano
Anos de exp
10 Anos
Quais são os níveis de carreira na Preqin?

£121K

Últimos Salários Enviados
Salários de Estágio

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Engenheiro de Software at Preqin in Greater London Area sits at a yearly total compensation of £115,101. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Preqin for the Engenheiro de Software role in Greater London Area is £88,521.

