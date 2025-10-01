Diretório de Empresas
Premier
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Gerente de Engenharia de Software

  • Todos os Salários de Gerente de Engenharia de Software

  • Charlotte, NC Greater Area

Premier Gerente de Engenharia de Software Salários em Charlotte, NC Greater Area

O pacote de remuneração in Charlotte, NC Greater Area mediano de Gerente de Engenharia de Software na Premier totaliza $214K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Premier. Última atualização: 10/1/2025

Pacote Mediano
company icon
Premier
Director of Software Engineering
Charlotte, NC
Total por ano
$214K
Nível
-
Salário base
$190K
Stock (/yr)
$0
Bônus
$23.5K
Anos na empresa
6 Anos
Anos de exp
20 Anos
Quais são os níveis de carreira na Premier?

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Gerente de Engenharia de Software ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Gerente de Engenharia de Software at Premier in Charlotte, NC Greater Area sits at a yearly total compensation of $218,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Premier for the Gerente de Engenharia de Software role in Charlotte, NC Greater Area is $210,000.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Premier

Empresas Relacionadas

  • Databricks
  • Snap
  • Coinbase
  • Airbnb
  • Amazon
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos