Precision Castparts Salários

O salário da Precision Castparts varia de $72,471 em remuneração total por ano para Contador na faixa mais baixa a $196,980 para Cientista de Dados na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Precision Castparts . Última atualização: 9/18/2025