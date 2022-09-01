Diretório de Empresas
Precision Castparts
Precision Castparts Salários

O salário da Precision Castparts varia de $72,471 em remuneração total por ano para Contador na faixa mais baixa a $196,980 para Cientista de Dados na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Precision Castparts. Última atualização: 9/18/2025

$160K

Engenheiro Mecânico
Median $103K
Contador
$72.5K
Cientista de Dados
$197K

