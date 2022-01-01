Diretório de Empresas
Praetorian
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

Praetorian Salários

O salário da Praetorian varia de $122,000 em remuneração total por ano para Analista de Cibersegurança na faixa mais baixa a $175,000 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Praetorian. Última atualização: 9/17/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Analista de Cibersegurança
Median $122K
Engenheiro de Software
Median $175K
Recursos Humanos
$129K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Praetorian é Engenheiro de Software com uma remuneração total anual de $175,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Praetorian é $129,350.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Praetorian

Empresas Relacionadas

  • Snap
  • Spotify
  • Lyft
  • SoFi
  • Airbnb
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos