Potters Industries
Potters Industries Arquiteto de Soluções Salários

A remuneração total média de Arquiteto de Soluções in Hong Kong (SAR) na Potters Industries varia de HK$450K a HK$629K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Potters Industries. Última atualização: 12/7/2025

Remuneração Total Média

$62.4K - $75.6K
Hong Kong (SAR)
Faixa Comum
Faixa Possível
$57.6K$62.4K$75.6K$80.4K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na Potters Industries?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Arquiteto de Soluções na Potters Industries in Hong Kong (SAR) é uma remuneração total anual de HK$628,716. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Potters Industries para a função de Arquiteto de Soluções in Hong Kong (SAR) é HK$449,857.

Outros Recursos

