Pomelo Salários

O salário da Pomelo varia de $15,501 em remuneração total por ano para Analista de Negócios na faixa mais baixa a $54,000 para Designer de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Pomelo. Última atualização: 10/21/2025

Engenheiro de Software
Median $31.2K
Analista de Negócios
$15.5K
Designer de Produto
Median $54K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Pomelo é Designer de Produto com uma remuneração total anual de $54,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Pomelo é $31,200.

Outros Recursos