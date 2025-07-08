PNM Resources Salários

Diretório de Empresas
O salário da PNM Resources varia de $46,976 em remuneração total por ano para Engenheiro de Hardware na faixa mais baixa a $79,600 para Engenheiro Mecânico na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da PNM Resources. Última atualização: 11/27/2025

Engenheiro de Hardware
$47K
Engenheiro Mecânico
$79.6K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na PNM Resources é Engenheiro Mecânico at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $79,600. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na PNM Resources é $63,288.

