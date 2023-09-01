Diretório de Empresas
Pliancy
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

Pliancy Salários

O salário da Pliancy varia de $109,450 em remuneração total por ano para Tecnólogo da Informação (TI) na faixa mais baixa a $110,550 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Pliancy. Última atualização: 11/28/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Tecnólogo da Informação (TI)
$109K
Engenheiro de Software
$111K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Pliancy é Engenheiro de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $110,550. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Pliancy é $110,000.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Pliancy

Empresas Relacionadas

  • DoorDash
  • Square
  • Pinterest
  • Lyft
  • Microsoft
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/pliancy/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.