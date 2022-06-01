Plexus Worldwide Salários

Diretório de Empresas
O salário da Plexus Worldwide varia de $29,914 em remuneração total por ano para Engenheiro de Hardware na faixa mais baixa a $51,725 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Plexus Worldwide. Última atualização: 11/28/2025

Engenheiro de Hardware
$29.9K
Engenheiro de Software
$51.7K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Plexus Worldwide é Engenheiro de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $51,725. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Plexus Worldwide é $40,820.

