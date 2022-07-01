Diretório de Empresas
Plexure
Plexure Salários

O salário da Plexure varia de $73,410 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $123,469 para Arquiteto de Soluções na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Plexure. Última atualização: 11/28/2025

Engenheiro de Software
Median $73.4K

Engenheiro de Software Backend

Arquiteto de Soluções
$123K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Plexure é Arquiteto de Soluções at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $123,469. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Plexure é $98,439.

Outros Recursos

