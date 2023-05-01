Diretório de Empresas
Plex
Plex Salários

O salário da Plex varia de $134,325 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $271,350 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Plex. Última atualização: 11/28/2025

Engenheiro de Software
$134K
Gerente de Engenharia de Software
$271K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Plex é Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $271,350. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Plex é $202,838.

