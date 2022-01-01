Diretório de Empresas
Playtech
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

Playtech Salários

O salário da Playtech varia de $16,444 em remuneração total por ano para Atendimento ao Cliente na faixa mais baixa a $180,900 para Arquiteto de Soluções na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Playtech. Última atualização: 9/14/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
Median $59.8K

Engenheiro de Software Backend

Analista de Negócios
$63.3K
Atendimento ao Cliente
$16.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Cientista de Dados
$44.4K
Recursos Humanos
$71.3K
Gerente de Design de Produto
$61.1K
Gerente de Produto
$36.1K
Gerente de Projeto
$48.6K
Recrutador
$30.7K
Gerente de Engenharia de Software
$75.4K
Arquiteto de Soluções
$181K
Gerente de Programa Técnico
$37.9K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Playtech é Arquiteto de Soluções at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $180,900. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Playtech é $54,201.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Playtech

Empresas Relacionadas

  • Serco
  • FDM Group
  • Kainos
  • Tribal Group
  • Endava
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos