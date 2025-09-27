Diretório de Empresas
Playrix
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

Playrix Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in Serbia mediano de Engenheiro de Software na Playrix totaliza $59.2K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Playrix. Última atualização: 9/27/2025

Pacote Mediano
company icon
Playrix
Senior Software Developer
Belgrade, SR, Serbia
Total por ano
$59.2K
Nível
Senior
Salário base
$59.2K
Stock (/yr)
$0
Bônus
$0
Anos na empresa
4 Anos
Anos de exp
4 Anos
Quais são os níveis de carreira na Playrix?

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas
Salários de Estágio

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Engenheiro de Software ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Títulos Incluídos

Enviar Novo Título

Engenheiro de Software Quality Assurance (QA)

Engenheiro de Software de Jogos

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Playrix in Serbia é uma remuneração total anual de $73,299. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Playrix para a função de Engenheiro de Software in Serbia é $59,224.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Playrix

Empresas Relacionadas

  • VGW
  • Whatfix
  • miHoYo
  • Wargaming
  • Juspay
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos