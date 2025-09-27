Diretório de Empresas
Playrix
Playrix Analista Financeiro Salários

O pacote de remuneração in Ireland mediano de Analista Financeiro na Playrix totaliza €80.5K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Playrix. Última atualização: 9/27/2025

Pacote Mediano
company icon
Playrix
Financial Analyst
Dublin, DN, Ireland
Total por ano
€80.5K
Nível
-
Salário base
€80.5K
Stock (/yr)
€0
Bônus
€0
Anos na empresa
7 Anos
Anos de exp
12 Anos
Quais são os níveis de carreira na Playrix?

€160K

Últimos Salários Enviados
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Analista Financeiro na Playrix in Ireland é uma remuneração total anual de €83,341. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Playrix para a função de Analista Financeiro in Ireland é €80,451.

