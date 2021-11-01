Playrix Salários

Diretório de Empresas
O salário da Playrix varia de $41,790 em remuneração total por ano para Designer de Produto na faixa mais baixa a $102,977 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Playrix. Última atualização: 9/13/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $59.2K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Quality Assurance (QA)

Engenheiro de Software de Jogos

Analista de Negócios
$79.6K
Analista de Dados
$95.9K

Cientista de Dados
$90.5K
Analista Financeiro
Median $80.5K
Recursos Humanos
$61.5K
Designer de Produto
$41.8K
Gerente de Produto
$43.4K
Recrutador
$45.5K
Gerente de Engenharia de Software
$103K
Perguntas Frequentes

El puesto mejor pagado reportado en Playrix es Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $102,977. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Playrix es $70,546.

