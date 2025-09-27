Diretório de Empresas
Pinewood
Pinewood Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in United Kingdom mediano de Engenheiro de Software na Pinewood totaliza £32.4K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Pinewood. Última atualização: 9/27/2025

Pacote Mediano
Pinewood
Software Engineer
Birmingham, EN, United Kingdom
Total por ano
£32.4K
Nível
-
Salário base
£31K
Stock (/yr)
£0
Bônus
£1.4K
Anos na empresa
2 Anos
Anos de exp
2 Anos
Quais são os níveis de carreira na Pinewood?

£121K

Últimos Salários Enviados
Salários de Estágio

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Pinewood in United Kingdom é uma remuneração total anual de £35,067. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Pinewood para a função de Engenheiro de Software in United Kingdom é £32,433.

Outros Recursos