Piano Salários

O salário da Piano varia de $72,360 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $158,893 para Engenheiro de Vendas na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Piano. Última atualização: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Designer de Produto
$85.9K
Gerente de Produto
$104K
Vendas
$74.8K

Engenheiro de Vendas
$159K
Engenheiro de Software
$72.4K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Piano é Engenheiro de Vendas at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $158,893. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Piano é $85,876.

Outros Recursos