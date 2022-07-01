PhishLabs Salários

Diretório de Empresas
O salário da PhishLabs varia de $35,820 em remuneração total por ano para Sucesso do Cliente na faixa mais baixa a $72,635 para Desenvolvimento de Negócios na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da PhishLabs. Última atualização: 11/26/2025

Desenvolvimento de Negócios
$72.6K
Sucesso do Cliente
$35.8K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na PhishLabs é Desenvolvimento de Negócios at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $72,635. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na PhishLabs é $54,228.

