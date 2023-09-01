Performics Salários

Diretório de Empresas
O salário da Performics varia de $6,848 em remuneração total por ano para Marketing in India na faixa mais baixa a $122,113 para Gerente de Projeto in United States na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Performics. Última atualização: 10/17/2025

Analista de Negócios
$76.5K
Marketing
$6.8K
Operações de Marketing
$85.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Gerente de Projeto
$122K
Vendas
$30.7K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Performics é Gerente de Projeto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $122,113. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Performics é $76,500.

