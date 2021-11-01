Diretório de Empresas
Peapod Digital Labs Salários

O salário da Peapod Digital Labs varia de $89,550 em remuneração total por ano para Desenvolvimento de Negócios na faixa mais baixa a $233,750 para Gerente de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Peapod Digital Labs. Última atualização: 8/26/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $132K
Gerente de Produto
Median $234K
Designer de Produto
Median $140K

Desenvolvimento de Negócios
$89.6K
Cientista de Dados
$138K
Operações de Marketing
$130K
Gerente de Engenharia de Software
$162K
Perguntas Frequentes

Compensația totală anuală mediană raportată la Peapod Digital Labs este $138,067.

