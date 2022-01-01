Diretório de Empresas
Paytm
Paytm Salários

O salário da Paytm varia de $12,631 em remuneração total por ano para Recrutador na faixa mais baixa a $201,000 para Desenvolvimento de Negócios na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Paytm. Última atualização: 10/24/2025

Engenheiro de Software
Software Engineer $16.3K
Senior Software Engineer $25K
Technical Lead $42K
Senior Technical Lead $63.8K
Principal Engineer $98K

Engenheiro de Software Frontend

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Software Quality Assurance (QA)

Engenheiro de Dados

Engenheiro de Software de Segurança

Engenheiro DevOps

Gerente de Produto
Product Manager $40.9K
Senior Product Manager $52.4K
Director $82.5K
Gerente de Engenharia de Software
Engineering Manager $70.8K
Senior Engineering Manager $80.2K

Cientista de Dados
Median $45.8K
Analista de Negócios
Median $31.4K
Designer de Produto
Median $23.2K
Recrutador
Median $12.6K
Gerente de Programa Técnico
Median $38.8K
Desenvolvimento de Negócios
$201K
Gerente de Ciência de Dados
$35.8K
Information Technologist (IT)
$35.1K
Gerente de Design de Produto
$30K
Gerente de Programa
$42K
Gerente de Projeto
$29K
Vendas
$55.7K
Cybersecurity Analyst
$15.1K
Cronograma de Aquisição

10%

ANO 1

20%

ANO 2

20%

ANO 3

25%

ANO 4

25%

ANO 5

Tipo de Ação
Options

Na Paytm, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 5 anos:

  • 10% adquire no 1st-ANO (10.00% anual)

  • 20% adquire no 2nd-ANO (20.00% anual)

  • 20% adquire no 3rd-ANO (20.00% anual)

  • 25% adquire no 4th-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 5th-ANO (25.00% anual)

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
Options

Na Paytm, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Paytm é Desenvolvimento de Negócios at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $201,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Paytm é $40,890.

Outros Recursos