Paytient
Paytient Salários

O salário da Paytient varia de $110,970 em remuneração total por ano para Designer de Produto na faixa mais baixa a $261,300 para Recrutador na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Paytient. Última atualização: 10/24/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Designer de Produto
$111K
Gerente de Projeto
$174K
Recrutador
$261K

Engenheiro de Software
$185K
Gerente de Engenharia de Software
$174K
Não encontra seu cargo?

Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Paytient é Recrutador at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $261,300. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Paytient é $174,125.

