Payscale Salários

O salário da Payscale varia de $80,400 em remuneração total por ano para Vendas na faixa mais baixa a $193,463 para Cybersecurity Analyst na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Payscale . Última atualização: 10/24/2025