Diretório de Empresas
Payscale
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

Payscale Salários

O salário da Payscale varia de $80,400 em remuneração total por ano para Vendas na faixa mais baixa a $193,463 para Cybersecurity Analyst na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Payscale. Última atualização: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Engenheiro de Software
Median $118K
Chefe de Gabinete
$151K
Marketing
$155K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Gerente de Produto
Median $121K
Vendas
$80.4K
Cybersecurity Analyst
$193K
Gerente de Engenharia de Software
Median $175K
Arquiteto de Soluções
$160K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Payscale é Cybersecurity Analyst at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $193,463. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Payscale é $153,425.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Payscale

Empresas Relacionadas

  • Stripe
  • Roblox
  • Dropbox
  • Square
  • Netflix
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos