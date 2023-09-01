Diretório de Empresas
PayPay Salários

O salário da PayPay varia de $59,779 em remuneração total por ano para Designer de Produto na faixa mais baixa a $116,063 para Cientista de Dados na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da PayPay. Última atualização: 10/24/2025

Engenheiro de Software
Median $62.8K

Engenheiro Android

Engenheiro de Software Backend

Gerente de Produto
Median $88.6K
Cientista de Dados
Median $116K

Designer de Produto
$59.8K
Gerente de Engenharia de Software
$106K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na PayPay é Cientista de Dados com uma remuneração total anual de $116,063. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na PayPay é $88,610.

