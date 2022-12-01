Payoneer Salários

Diretório de Empresas
Payoneer
O salário da Payoneer varia de $20,913 em remuneração total por ano para Operações de Pessoas na faixa mais baixa a $885,550 para Pesquisador de UX na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Payoneer. Última atualização: 10/24/2025

Engenheiro de Software
Median $115K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Gerente de Produto
Median $118K
Analista de Dados
Median $85K

Gerente de Engenharia de Software
Median $179K
Contador
$60.9K
Gerente de Operações de Negócio
$78.3K
Desenvolvimento de Negócios
$184K
Analista Financeiro
$358K
Information Technologist (IT)
$98.7K
Operações de Pessoas
$20.9K
Designer de Produto
$72.4K
Gerente de Programa
$120K
Gerente de Projeto
$147K
Recrutador
$42.5K
Recompensas Totais
$40.9K
Pesquisador de UX
$886K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Payoneer é Pesquisador de UX at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $885,550. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Payoneer é $106,605.

