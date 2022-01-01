Diretório de Empresas
Paymentus
Paymentus Salários

O salário da Paymentus varia de $40,211 em remuneração total por ano para Atendimento ao Cliente na faixa mais baixa a $114,918 para Gerente de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Paymentus. Última atualização: 10/24/2025

Engenheiro de Software
Median $68.5K

Engenheiro de Software Full-Stack

Atendimento ao Cliente
$40.2K
Marketing
$108K

Gerente de Produto
$115K
Arquiteto de Soluções
$108K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Paymentus é Gerente de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $114,918. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Paymentus é $107,856.

