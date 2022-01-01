PathAI Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da PathAI varia de $109,450 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $411,045 para um Gerente de Engenharia de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da PathAI. Última atualização: 8/21/2025

$160K

Engenheiro de Software
Software Engineer I $124K
Senior Software Engineer $206K

Engenheiro de Aprendizado de Máquina

Engenheiro de Software Full-Stack

Gerente de Produto
Median $170K
Engenheiro Biomédico
$164K

Cientista de Dados
Median $210K
Designer de Produto
$109K
Vendas
$255K
Gerente de Engenharia de Software
$411K
Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na PathAI é Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $411,045. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na PathAI é $187,750.

Outros Recursos