PathAI Salários

A faixa salarial da PathAI varia de $109,450 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $411,045 para um Gerente de Engenharia de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da PathAI . Última atualização: 8/21/2025