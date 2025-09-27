Diretório de Empresas
Parker Hannifin
Parker Hannifin Engenheiro Mecânico Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Engenheiro Mecânico na Parker Hannifin totaliza $84K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Parker Hannifin. Última atualização: 9/27/2025

Pacote Mediano
company icon
Parker Hannifin
Manufacturing Engineer
Grand Rapids, MI
Total por ano
$84K
Nível
1
Salário base
$80K
Stock (/yr)
$0
Bônus
$4K
Anos na empresa
3 Anos
Anos de exp
3 Anos
Quais são os níveis de carreira na Parker Hannifin?

$160K

Últimos Salários Enviados
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro Mecânico na Parker Hannifin in United States é uma remuneração total anual de $125,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Parker Hannifin para a função de Engenheiro Mecânico in United States é $89,000.

Outros Recursos