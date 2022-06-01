Diretório de Empresas
Parker Hannifin
Parker Hannifin Salários

O salário da Parker Hannifin varia de $58,808 em remuneração total por ano para Vendas na faixa mais baixa a $236,175 para Cientista de Dados na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Parker Hannifin. Última atualização: 9/13/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $98.3K
Engenheiro Mecânico
Median $84K
Engenheiro Aeroespacial
$112K

Analista de Dados
$79.6K
Cientista de Dados
$236K
Engenheiro de Hardware
$138K
Recursos Humanos
$134K
Tecnólogo da Informação (TI)
$80.4K
Engenheiro de Materiais
$115K
Designer de Produto
$152K
Gerente de Produto
$147K
Gerente de Programa
$118K
Gerente de Projeto
$77.4K
Vendas
$58.8K
Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Parker Hannifin is Cientista de Dados at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $236,175. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Parker Hannifin is $113,676.

