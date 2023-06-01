Paradigm Health Salários

Diretório de Empresas
O salário da Paradigm Health varia de $160,000 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $228,850 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Paradigm Health. Última atualização: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Engenheiro de Software
Median $160K
Recrutador
$206K
Gerente de Engenharia de Software
$229K

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Paradigm Health é Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $228,850. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Paradigm Health é $206,025.

Outros Recursos