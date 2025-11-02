Diretório de Empresas
Papaya Global
Papaya Global Gerente de Engenharia de Software Salários

O pacote de remuneração in Poland mediano de Gerente de Engenharia de Software na Papaya Global totaliza PLN 336K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Papaya Global. Última atualização: 11/2/2025

Pacote Mediano
Papaya Global
Software Engineering Manager
Total por ano
PLN 336K
Nível
L3
Salário base
PLN 336K
Stock (/yr)
PLN 0
Bônus
PLN 0
Anos na empresa
0-1 Anos
Anos de exp
5-10 Anos
Últimos Salários Enviados
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Engenharia de Software na Papaya Global in Poland é uma remuneração total anual de PLN 381,072. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Papaya Global para a função de Gerente de Engenharia de Software in Poland é PLN 336,240.

