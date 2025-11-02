Diretório de Empresas
Pandora
Pandora Arquiteto de Soluções Salários

A remuneração total média de Arquiteto de Soluções in Denmark na Pandora varia de DKK 874K a DKK 1.22M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Pandora. Última atualização: 11/2/2025

Remuneração Total Média

DKK 946K - DKK 1.1M
Denmark
Faixa Comum
Faixa Possível
DKK 874KDKK 946KDKK 1.1MDKK 1.22M
Faixa Comum
Faixa Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Pandora, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 4th-ANO (25.00% anual)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Arquiteto de Soluções na Pandora in Denmark é uma remuneração total anual de DKK 1,224,157. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Pandora para a função de Arquiteto de Soluções in Denmark é DKK 874,398.

Outros Recursos