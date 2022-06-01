PandaDoc Salários

Diretório de Empresas
O salário da PandaDoc varia de $26,928 em remuneração total por ano para Pesquisador de UX na faixa mais baixa a $150,750 para Analista de Dados na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da PandaDoc. Última atualização: 8/26/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $84K
Vendas
Median $111K
Gerente de Engenharia de Software
Median $98.8K

Assistente Administrativo
$42.7K
Analista de Dados
$151K
Cientista de Dados
$47.8K
Designer de Produto
Median $51K
Gerente de Design de Produto
$82.4K
Gerente de Produto
$52.4K
Recrutador
$55K
Pesquisador de UX
$26.9K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na PandaDoc é Analista de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $150,750. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na PandaDoc é $54,978.

