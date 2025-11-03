A remuneração de Engenheiro de Software in United States na Panasonic varia de $108K por year para L1 a $168K por year para L4. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $156K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Panasonic. Última atualização: 11/3/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L1
$108K
$102K
$333
$5.8K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$147K
$135K
$0
$11.4K
L4
$168K
$155K
$0
$13K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
