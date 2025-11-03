Diretório de Empresas
Panasonic
Panasonic Engenheiro de Software Salários

A remuneração de Engenheiro de Software in United States na Panasonic varia de $108K por year para L1 a $168K por year para L4. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $156K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Panasonic. Última atualização: 11/3/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L1
(Nível Iniciante)
$108K
$102K
$333
$5.8K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$147K
$135K
$0
$11.4K
L4
$168K
$155K
$0
$13K
Ver 2 Mais Níveis
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na Panasonic?

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Panasonic in United States é uma remuneração total anual de $224,230. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Panasonic para a função de Engenheiro de Software in United States é $155,000.

Outros Recursos