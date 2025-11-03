A remuneração de Tecnólogo da Informação (TI) na Panasonic totaliza $170K por year para L4. O pacote de remuneração mediano por year totaliza $180K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Panasonic. Última atualização: 11/3/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$170K
$163K
$0
$7.5K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
