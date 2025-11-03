Diretório de Empresas
Panasonic
O pacote de remuneração in United States mediano de Engenheiro de Hardware na Panasonic totaliza $155K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Panasonic. Última atualização: 11/3/2025

Pacote Mediano
company icon
Panasonic
Staff Engineer
Waltham, MA
Total por ano
$155K
Nível
-
Salário base
$145K
Stock (/yr)
$0
Bônus
$10K
Anos na empresa
6 Anos
Anos de exp
9 Anos
Quais são os níveis de carreira na Panasonic?
Últimos Salários Enviados
Nenhum salário encontrado
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Hardware na Panasonic in United States é uma remuneração total anual de $176,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Panasonic para a função de Engenheiro de Hardware in United States é $100,000.

