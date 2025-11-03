Diretório de Empresas
Palo Alto Networks
  Salários
  Gerente de Produto

  Todos os Salários de Gerente de Produto

Palo Alto Networks Gerente de Produto Salários

A remuneração de Gerente de Produto in United States na Palo Alto Networks varia de $243K por year para Product Manager a $506K por year para Distinguished Product Manager. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $348K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Palo Alto Networks. Última atualização: 11/3/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Product Manager
$243K
$181K
$48K
$13.4K
Staff Product Manager
$328K
$213K
$90K
$25K
Senior Staff Product Manager
$299K
$200K
$71.1K
$27.9K
Principal Product Manager
$386K
$235K
$103K
$47.7K
Ver 4 Mais Níveis
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Palo Alto Networks, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Palo Alto Networks, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 4th-ANO (25.00% anual)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Produto na Palo Alto Networks in United States é uma remuneração total anual de $537,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Palo Alto Networks para a função de Gerente de Produto in United States é $353,750.

