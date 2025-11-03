Diretório de Empresas
Palo Alto Networks
Palo Alto Networks Analista Financeiro Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Analista Financeiro na Palo Alto Networks totaliza $216K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Palo Alto Networks. Última atualização: 11/3/2025

Pacote Mediano
company icon
Palo Alto Networks
Financial Analyst
San Francisco, CA
Total por ano
$216K
Nível
-
Salário base
$180K
Stock (/yr)
$0
Bônus
$36K
Anos na empresa
5 Anos
Anos de exp
12 Anos
Quais são os níveis de carreira na Palo Alto Networks?
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Títulos Incluídos

Analista de Planejamento e Análise Financeira

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Analista Financeiro na Palo Alto Networks in United States é uma remuneração total anual de $358,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Palo Alto Networks para a função de Analista Financeiro in United States é $224,750.

Outros Recursos