A remuneração de Cientista de Dados in United States na Palo Alto Networks varia de $173K por year para Staff Data Scientist a $528K por year para Senior Principal Data Scientist. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $500K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Palo Alto Networks. Última atualização: 11/3/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Data Scientist
$173K
$153K
$12.5K
$8.1K
Senior Staff Data Scientist
$257K
$184K
$49.4K
$23.1K
Principal Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Palo Alto Networks, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Palo Alto Networks, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 3rd-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 4th-ANO (25.00% anual)