Palo Alto Networks
Palo Alto Networks Sucesso do Cliente Salários

A remuneração total média de Sucesso do Cliente in United States na Palo Alto Networks varia de $228K a $312K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Palo Alto Networks. Última atualização: 11/3/2025

Remuneração Total Média

$247K - $293K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$228K$247K$293K$312K
Faixa Comum
Faixa Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Palo Alto Networks, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Palo Alto Networks, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 4th-ANO (25.00% anual)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Sucesso do Cliente na Palo Alto Networks in United States é uma remuneração total anual de $312,225. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Palo Alto Networks para a função de Sucesso do Cliente in United States é $228,060.

