Pagaya Recrutador Salários

A remuneração total média de Recrutador in Israel na Pagaya varia de ₪222K a ₪311K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Pagaya. Última atualização: 12/7/2025

Remuneração Total Média

$71.5K - $86.6K
Israel
Faixa Comum
Faixa Possível
$66K$71.5K$86.6K$92.2K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na Pagaya?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Recrutador na Pagaya in Israel é uma remuneração total anual de ₪310,527. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Pagaya para a função de Recrutador in Israel é ₪222,187.

