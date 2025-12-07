Diretório de Empresas
Paddle
Paddle Gerente de Produto Salários

A remuneração total média de Gerente de Produto in United Kingdom na Paddle varia de £59.3K a £86.3K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Paddle. Última atualização: 12/7/2025

Remuneração Total Média

$91.4K - $104K
United Kingdom
Faixa Comum
Faixa Possível
$79.6K$91.4K$104K$116K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na Paddle?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Produto na Paddle in United Kingdom é uma remuneração total anual de £86,316. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Paddle para a função de Gerente de Produto in United Kingdom é £59,251.

