Packt
Packt Gerente de Produto Salários

A remuneração total média de Gerente de Produto in India na Packt varia de ₹1.41M a ₹2.01M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Packt. Última atualização: 12/7/2025

Remuneração Total Média

$18.2K - $20.7K
India
Faixa Comum
Faixa Possível
$16.1K$18.2K$20.7K$22.8K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na Packt?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Produto na Packt in India é uma remuneração total anual de ₹2,005,031. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Packt para a função de Gerente de Produto in India é ₹1,410,318.

Outros Recursos

