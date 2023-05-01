Outbrain Salários

O salário da Outbrain varia de $92,816 em remuneração total por ano para Analista de Dados na faixa mais baixa a $231,915 para Vendas na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Outbrain . Última atualização: 9/11/2025